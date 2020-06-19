«У мужа случился роман с другой»: Валентина Легкоступова вспомнила свой первый неудачный брак

Певица Валентина Легкоступова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой первый неудачный брак. Ее супругом был музыкант по имени Игорь, который был старше на 16 лет. От брака родилась дочь Анетта.

«Я училась в ту пору в музыкальном училище, а он играл на перкуссии. Он был страшно похож на Бельмондо. Я, конечно, влюбилась. Он был до меня в браке, но меня ничего не пугало. Я никогда не переворачиваю страницы своей жизни в обратную сторону. Помню только самое хорошее. Мне от первого брака досталась дочь Анетта. Она окончила МГИМО. Она подарила мне двух внучек. Вот самое главное, что было в моей жизни». Валентина Легкоступова

Как отметила исполнительница, супруг был ей не верен. Она не смогла его простить.

«У нас было условие. Никаких взглядов налево не должно быть с его стороны. А у него случился роман. У меня был тогда твердый характер. Хотя какое-то время я терпела. Я окончательно от него ушла, когда Анетточке было три года. Он меня какое-то время не отпускал, но без любви жить нельзя», — заметила Легкоступова.