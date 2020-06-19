«В спектаклях будет два состава»: Варшавер сообщил об омоложении актерской группы «Ленкома»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что театр в новом сезоне взял курс на омоложение состава. По его мнению, театру для развития нужна свежая кровь. В противном случае зрители просто отвернутся и не станут посещать постановки.

«В новом сезоне у нас во всех спектаклях будет по два состава. Омоложение составов исполнителей — непременное условие движения вперед театра Марка Захарова». Марк Варшавер

Как отметил директор, в новом сезоне зрители увидят сразу три премьеры. Прежде всего, это спектакль «Капкан», который выпустила народная артистка России Александра Захарова, дочь скончавшегося худрука театра Марка Захарова. Готовить постановку она начала еще при жизни звездного родителя.

Варшавер отметил, что он пригласил в театр сразу пять выпускников Щукинского училища. Всех их он видел в выпускном спектакле «Преступление и наказание» на курсе Владимира Иванова. Игра ребят пришлась ему по душе, сообщает «МК».

Напомним, что в прошлом году из жизни ушел Марк Захаров, который на протяжении нескольких десятилетий возглавлял «Ленком». Он был режиссером и художественным руководителем. Его смерть очень тяжело переживали в театре. После его смерти все основные функции на себя взял Марк Варшавер, директор театра. Все народные артисты, главные звезды театра, поддержали его кандидатуру и выразили ему полное доверие.