Марк Варшавер рассказал, как в новом сезоне в «Ленком» будут пропускать на постановки зрителей

Как отметил директор театра, на борьбу с коронавирусом уже потрачено 2,5 миллиона рублей из внебюджетных средств.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, как в новом сезоне в театр на постановки будут пропускать зрителей. По его словам, потрачено уже 2,5 миллиона рублей внебюджетных средств на борьбу с коронавирусом. Как отметил руководитель, в сложившихся обстоятельствах здоровье зрителей будет стоять на первом месте.

К примеру, не так давно на лестнице в «Ленкоме» появился большой прибор нового поколения — рециркулятор воздуха. Всего в театре их три. Еще два находятся в зрительной зоне. Включать их будут за два часа до начала постановок, чтобы полностью продезинфицировать зал. Когда будет начинаться спектакль, приборы будут выкатывать в фойе и буфет. Там также будет осуществлена обработка.

Как отметил Варшавер, буфет в новом сезоне обязательно откроют. Зрителей не оставят без вкуснейшего мороженого «Ленкома», которым так гордится директор, сообщает «МК».

«Зрителей будем пропускать на главном входе через два бактерицидных шлюза. Я закупил сто бактерицидных приборов — они уже размещены во всех гримерных, в каждом кабинете, в актерском буфете, во всех туалетах». Марк Варшавер

Отметим, что Марк Варшавер возглавил «Ленком» после смерти в прошлом году художественного руководителя театра Марка Захарова. Смерть выдающегося режиссера повергла в шок многих артистов легендарного театра, а также зрителей и поклонников его творчества.