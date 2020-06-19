Три В: появилось фото Добронравова из «Сватов» с внучками Варварой, Василисой и Вероникой

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился красивый снимок, на котором главный герой картины Федор Добронравов изображен с тремя своими внучками-красавицами.

На красивом кадре актер держит на руках козленка, а внучки облепили его со всех сторон. Кадр получился очень красивым и чувственным. Он вызывает слезы и умиление.

«Федор Добронравов со своими прекрасными внучками», — гласит подпись.

Напомним, что актер женат на Ирине Добронравовой. Вместе они счастливы много лет, учились в одной школе. Супруга актера ранее работала воспитателем в детском саду. От этих отношений у звезды «Сватов» два сына — Виктор и Иван. Оба пошли по стопам отца и стали актерами.

больше по теме В Сеть попала фотография звезды «Сватов» Федора Добронравова с двумя маленькими сыновьями Оба наследника пошли по стопам знаменитого папы и стали актерами.

Добавим, что внучки Добронравова Варвара и Василиса — дети старшего сына Виктора. Вероника — дочка Ивана. Она появилась на свет два года назад.

Седьмой сезон сериала «Сваты» должен выйти на экраны в следующем году. Съемки должны были продолжиться в мае в Белоруссии, но были перенесены на июль из-за пандемии.