«Так выглядеть в 68 лет – преступление»: поклонники Газманова в шоке от внешнего вида певца

Певец Олег Газманов привел в восторг своих поклонников внешними данными. Звездный исполнитель в Instagram разместил серию снимков, на которых вместе со своей супругой Мариной Муравьевой покатался на байдарках.

Пользователи отметили, что 68-летний певец просто великолепен. У него идеальная фигура. Многие стали спрашивать, в чем секрет «вечной молодости» исполнителя.

«Так выглядеть в 68 лет — преступление», «Вот так должен выглядеть каждый мужчина», «Прекрасная форма. Тут уж ничего не скажешь», «Крутая фигура у Олега. Настоящий качок», — заметили пользователи.

Отметим, что Олег Газманов на протяжении долгих лет в юности профессионально занимался спортивной гимнастикой. Как он рассказывал, он с детства приучил себя отказываться от вредных продуктов. Кроме того, у исполнителя существует свой особый режим тренировок. По словам Газманова, каждый день он отжимается столько раз, сколько ему лет.