Турецкая газета по ошибке «женила» Владимира Зеленского на Вере Брежневой

Журналисты в качестве иллюстрации о том, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом, разместили постер из фильма «Восемь лучших свиданий».

Турецкая газета Hurriyet по ошибке «женила» Владимира Зеленского на популярной певице Вере Брежневой. Журналисты посвятили материал тому, что жена лидера Украины, Елена, заразилась коронавирусом. В качестве иллюстрации был размещен постер, на котором изображена сцена из фильма «Восемь лучших свиданий». В этой ленте, которая вышла на экраны в 2016 году и имела огромный успех у зрителей, Зеленский запечатлен с Брежневой, сыгравшей по сюжету его супругу.

Разлучница! То Меладзе из семьи уведет, то вот Зеленку подвинула.

Мендель будет в гневе pic.twitter.com/qG4LlOyaxt — Луиза Чкалова (@luiza4kaLova_) June 18, 2020

Интересно, что текст с неверной фотографией появился на официальном сайте издания. Потом иллюстрация была заменена не только там, но и в печатной версии.

В комментариях под статьей пользователи стали активно шутить на тему, что Вера Брежнева, «то Меладзе из семьи уведет, то Зеленскую подвинет».

Напомним, что Елена Зеленская сейчас находится в больнице. Первое время жена президента Украины лечилась амбулаторно, то через несколько дней ее состояние ухудшилось. Было принято решение госпитализировать первую леди страны. Сам Зеленский также ушел на частичный карантин. Он сейчас встречается с коллегами только по особым поводам, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Вера Брежнева — популярная украинская исполнительница. Известность она получила благодаря группе «ВИА Гра». Несколько лет назад Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе, продюсера коллектива. Сейчас он помогает ей в сольной карьере. У Веры Брежневой две дочери и огромная армия поклонников ее творчества. А вот совместных детей с Константином Меладзе у популярной и яркой исполнительницы пока нет. Впрочем, Брежнева не исключала, что еще раз станет мамой.