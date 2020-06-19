«Прекратите травлю!»: Домогаров объяснил пост о Ефремове и свое решение не выходить на сцену

По словам актера, судьбу его коллеги определит суд, а не люди.

Актер Александр Домогаров в Instagram объяснил свое высказывание о ситуации с актером Михаилом Ефремовым. Ранее он заявил, что из-за травли артиста со стороны людей он больше не хочет появляться перед публикой на сцене.

Как отметил Домогаров, в своем посте он хотел обозначить трагедию артиста. Также он заявил, что Ефремова просто смешали с грязью. При этом еще недавно ему все аплодировали.

«Господи, люди, остановитесь… Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше! Тете, которая пишет с Алтая и требует казни, — вернется страшно». Александр Домогаров

Напомним, что Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в центре столицы. По его вине погиб человек. За рулем актер находился пьяным. Позже стало известно, что он был еще и под действием наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом. Там он пробудет два месяца. Актер записал обращение, в котором извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова. Он отметил, что больше такого артиста, как Михаил Ефремов, не существует.

Между тем семья Захарова уже несколько раз отказывалась от денег, которые им предлагают родственники Ефремова. В то же время родственники погибшего активно ходят на ток-шоу и рассказывают о трагедии.