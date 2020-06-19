«Макс не изменился»: Елена Воробей отыскала в архивах снимок совсем юного Галкина с Гальцевым

Юмористка Елена Воробей в Instagram поздравила своего коллегу — телеведущего Максима Галкина — с днем рождения. Как известно, супругу примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой исполнилось 44 года.

«Дорогой Максим, Макс. С днем рождения. Бесконечно талантливый, артистичный, любящий и любимый! Вот пусть так все и дальше будет — гармония таланта, ума, вкуса. С уважением и обожанием Л.В. P.S. Мне кажется, что только Макс не изменился. Такой же юный взгляд». Елена Воробей

На фотографии Максим Галкин совсем еще молоденький со смешными кудряшками. Снимку, судя по всему, как минимум двадцать лет. В те годы Галкин только начинал делать первые шаги к своему успеху на сцене.

Отметим, что Максима Галкина с днем рождения поздравили многие звезды отечественной эстрады и известные артисты. При этом, пожалуй, самые трогательные поздравления адресовали ему его любимые дети Лиза и Гарри, а также супруга, которую он безумно любит. Очень теплые слова в адрес юмориста прозвучали также из уст детей поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории и Мартина. Они пожелали телеведущему как можно больше друзей.