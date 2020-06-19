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Дарина Эрвин в полуобнаженном виде призналась в любви Цекало в свой 29-й день рождения

Продюсер уже больше года счастлив в браке с молодой спутницей жизни.

Дарина Эрвин в полуобнаженном виде призналась в любви Цекало в свой 29-й день рождения
Жена Цекало отмечает день рождения/https://www.instagram.com/darina.ervin/

Художница в стиле ню Дарина Эрвин в Instagram нежно призналась в любви к своему супругу продюсеру Александру Цекало, который, как известно, старше ее на 30 лет. На фотографии Эрвин обнажена по пояс. При этом рядом можно увидеть ее картины. Девушка, которой исполнилось 29 лет, не стесняется показывать свои достаточно откровенные творения публике.

Дарина Эрвин. Фото
Дарине Эрвин исполнилось 29 лет. Фото: instagram.com/darina.ervin/

Ниже под снимком она привела цитату, которая, судя по всему, принадлежит ее любимому мужу.

«Я составил список слов мудрости, которые хотел бы подарить тебе на день рождения. Но скажу их позже. Может быть, в следующем году».

Александр Цекало

Напомним, что Дарина Эрвин — четвертая жена Александра Цекало. Кроме успешной карьеры художницы, она также является популярной моделью и актрисой. Дарина Эрвин родилась в Казахстане, но еще в юности вместе с семьей перебралась в Америку. Брак Александра Цекало и Дарины Эрвин был зарегистрирован в Беверли-Хиллз в начале 2019 года.

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