«Это случилось не в больнице, а дома»: Дроздова раскрыла подробности смерти матери Певцова

Актриса Ольга Дроздова раскрыла подробности смерти матери своего супруга Дмитрия Певцова. Женщина, как известно, не дожила всего 20 дней до своего 92-го дня рождения. Ее смерть для многих стала полной неожиданностью.

«Ноэми Семеновна была спортивным врачом, академиком… Она тихонько и хорошо, счастливая ушла в кругу семьи от старости. Без всяких вирусов. Ничем таким не страдала. Это случилось не в больнице, а дома, и мы все были рядом с ней». Ольга Дроздова

Как отметила Дроздова, мать ее супруга успела со всеми попрощаться перед смертью. Все родные молились за нее до последнего вздоха женщины. Кстати, последние годы пожилая дама жила в доме своего сына, который окружил ее заботой и вниманием. Певцов буквально пылинки сдувал с родительницы.

По словам Дроздовой, мать Певцова была рьяной атеисткой, но неожиданно незадолго до смерти решила принять православие. Дроздова и Певцов успели покрестить женщину. Также она сказала, что они старались никуда лишний раз из дома в последние месяцы не выходить, чтобы не принести домой коронавирус, который уже несколько месяцев бушует на всей планете, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что мать Дмитрия Певцова — Ноэми Семеновна Роберт — ушла из жизни еще 9 июня нынешнего года. Актер тайно похоронил родительницу и сообщил о ее смерти в соцсетях лишь спустя неделю. Поклонники выразили ему слова соболезнования. Также Певцов подробно рассказал о жизни матери. Смерть родительницы, надо отметить, он до сих пор переживает очень тяжело.