«Люлей мне давала исключительно Алла Борисовна»: Лолита вспомнила, как обиделась на Пугачеву

Как отметила певица, это было еще в начале ее творческой карьеры.

Певица Лолита во время прямого эфира для Woman.ru в Instagram вспомнила, как однажды обиделась на Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву. Это было в самом начале ее карьеры на сцене. Как тогда казалось Лолите, Примадонна чересчур резко отозвалась о ее творчестве. Впрочем, сейчас она понимает, что так и нужно было действовать.

«Люлей мне давала исключительно Алла Борисовна. Хвалить? Она меня никогда не хвалила. Вот сейчас я от нее иногда слышу какие-то добрые слова, причем каждое — на вес золота». Лолита

Как отметила Лолита, она всегда будет благодарна Примадонне. Она всегда прислушивается теперь к ее мнению, потому что считает, что звезда всегда права.

Также певица отметила, что теперь у нее есть в жизни любимый человек. При этом, как она сказала, сейчас они «романят». Лолита не торопится вступать в новый брак. Она уже много раз обжигалась на отношениях, поэтому торопиться не следует.

Напомним, что исполнительница несколько месяцев назад развелась со своим пятым мужем — тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс длился почти год. Певица рассказывала, что супруг ей откровенно изменял со своей молодой любовницей. Сам Иванов говорил, что завел новый роман, когда они уже расстались с Лолитой. По его мнению, певица просто не могла нормально расстаться.