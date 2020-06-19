«Хавчик» Джигана и извинения Ефремова: что «бомбануло» на YouTube на этой неделе

«Хавчик» — 6,5 миллионов просмотров

Джиган с Тимати «спелись» после громкого примирения. Рэперы вместе с блогером Даней Милохиным выпустили красочный клип на новую совместную композицию «Хавчик».

Композиция побила все рекорды в YouTube и два дня держалась на первом месте во вкладке «Тренды» на видеохостинге. Что же в нем такого, что его уже посмотрели аж 6,5 миллиона раз?

«Что было дальше» — 1,5 миллиона просмотров

И снова Тимати. И опять с Ивлеевой. Два безбашенных блогера (это могут подтвердить все пользователи Рунета, которые видели их прямой эфир на карантине) приняли участие в шоу «Что было дальше».

За несколько часов с момента опубликования выпуск с артистами посмотрели уже полтора миллиона пользователей!

Какие видео со звездами еще оказались в лидерах среди зрительских предпочтений – в нашем видеообзоре.