Нетиевский озвучил сумму, которую директор «Уральских пельменей» вывел со счетов его компании

Как отметил юморист, все нападения на него делаются, чтобы он отказался от своих законных требований.

Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский нанес «ответный удар» нынешнему директору коллектива Евгению Орлову. Ранее тот озвучил сумму, которую, как он считает, с 2009 по 2015 год Нетиевский вывел со счетов коллектива. Речь шла о 250 миллионах рублей.

Нетиевский после этих громких заявлений в долгу не остался. Он заявил, что Орлов вывел 68 миллионов рублей со счета одной из его компаний. Кроме того, скоро начнутся процессы о нарушении его авторских прав со стороны коллектива. Речь идет об исках на 9 и 56 миллионов рублей, сообщает портал Ura.ru.

«Вообще все нападения делаются, чтобы я отказался от своих законных требований к Евгению Орлову по возврату выведенных им активов и нарушении моих прав». Сергей Нетиевский

Напомним, что суды между «Уральскими пельменями» и Сергеем Нетиевским длятся уже не один год. Судя по всему, борьба за интеллектуальную собственность будет продолжена. Обе стороны не идут на примирение.

Так, недавно Орлов говорил, что компаниям Сергея Нетиевского запрещено использовать название «Уральские пельмени». По его словам, арбитражный суд в этом деле встал на его сторону.