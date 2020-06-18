Один за другим: таролог пророчит беременной Липницой троих детей

Таролог и хиромант Галина Янко рассказала, как сложится судьба олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Накануне стало известно, что знаменитая спортсменка ждет ребенка от своего молодого человека, бывшего фигуриста Владислава Тарасенко.
В интервью 5-tv.ru провидица отметила, что Юлия — яркая личность и ей повезет в делах. Девушка сможет найти себя не только в работе, но и в семейной жизни. Например, Юлия станет многодетной мамой.
«У нее должно быть по судьбе трое детей, разнополых», — сказала Янко.
Отношения с возлюбленным сложатся гармонично, так как Тарасенко во всем «уступает» девушке и относится к ней, «как к королеве». А будущий ребенок, которого Юлия носит под сердце, — «плод любви». Совсем скоро пара сыграет свадьбу.
«Они будут до конца вместе. Никакого другого человека я не вижу», — добавила хиромант.
Янко уверена, что фигуристка вернется в большой спорт и снова добьется больших результатов, но произойдет это нескоро. Будущая мама не будет торопиться с карьерой, а посвятит себя воспитанию любимых детей, которые родятся «один за другим».
Ранее сообщалось, что российская спортсменка находится на последних месяцах беременности. Свою спортивную карьеру Юлия Липницкая завершила в 2017 году после серьезных травм, сообщат телеканал «360».