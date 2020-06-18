«Ты единственная сказка в моей жизни»: Владимир Кузьмин поздравил жену с 38-летием

Музыкант Владимир Кузьмин в Instagram тепло и нежно обратился к своей супруге Екатерине Трофимовой. Она 18 июня отмечает день рождения. Девушке исполнилось 38 лет.

«Милая Катя, поздравляю тебя с днем рождения! Оставайся такой же красивой и жизнерадостной! Спасибо тебе за твою мудрость и поддержку! Ты единственная сказка в моей жизни. Люблю тебя».

Владимир Кузьмин

Отметим, что Владимир Кузьмин на 27 лет старше супруги. Два года назад он уходил от нее к молодой любовнице Светлане Карпухиной. Впрочем, не так давно музыкант принял решение вернуться к супруге. Она смогла его простить и принять.

Сам Кузьмин отмечал, что он помогает сейчас и любовнице. Оплачивает проживание в квартире. Его жена Екатерина говорила, что на все концерты ездит вместе с мужем. Так ей спокойнее.

До встречи с Трофимовой Кузьмин был трижды женат. От разных жен у него пятеро детей. Причем двух из них, Елизаветы и Степана, уже нет в живых. Кроме того, у Кузьмина есть приемный сын Никита. Они по профессии дизайнер.