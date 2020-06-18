Дети Киркорова, сидя на камешках в особняке отца, поздравили Галкина с днем рождения

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram поделился записью, на которой его с днем рождения поздравляют дети поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова — Алла-Виктория и Мартин.

При этом наследники поп-короля записали поздравление на территории особняка своего отца. Они расположились на камешках.

Первым слово взяла дочь исполнителя. «С днем рождения, Максим. Желаем счастья, здоровья и новых проектов. Интересных моментов в твоей жизни», — сказала Алла-Виктория.

Далее выступил Мартин Киркоров. «Пусть твоя жизнь будет такой же красочной, как этот день. Пусть у тебя будет много друзей», — отметил мальчик.

Напомним, что 18 июня Максиму Галкину исполнилось 44 года. Своей звездной супруги, певицы Аллы Пугачевой, он младше на 27 лет. Однако этот факт вовсе не мешает паре быть счастливыми. У них подрастают замечательные дети – близнецы Гарри и Лиза. Они, кстати, очень дружны с детьми Киркорова и до карантина много времени проводили вместе.