Рискует ослепнуть: у принца Уильяма начались проблемы со здоровьем

Супруг кейт Миддлтон признался, что уже обращался к врачам за помощью.

У внука Елизаветы II начались проблемы со здоровьем. Принц Уильям резко теряет зрение и уже обращался с данной проблемой к медикам. В одном из недавних интервью он признался, что несколько лет замечает, как резкость зрения падает.

«Зрение стало ухудшаться с возрастом. Когда я выступаю с речью, не вижу лиц слушателей», — отметил принц.

Близкий к монаршей семье источник подтвердил, что герцог Кембриджский обеспокоен происходящим, так как изменения происходят слишком быстро. Лучшие доктора страны, которых он посещал за консультацией, резюмируют: если не начать лечение, то через пять лет принц может ослепнуть.

При дворе сходятся во мнении, что здоровье принца было подорвано отказом младшего брата от своих королевских обязанностей. Принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл предпочел перебраться в США, пишет сайт «Актуальные новости».

В итоге на герцога и герцогиню Кембриджских свалилась куча дополнительных обязанностей, времени на отдых почти не остается.

«Не секрет, что Уильям и Кейт злятся на своих родственников из-за переезда. Хотя Миддлтон пытается делать вид, что все в порядке, мы знаем, что ее личная жизнь рушится», — отметил анонимный источник издания Gossipcop.

Он же сообщил, что супруга принца — герцогиня Кейт Миддлтон — очень переживает по данному поводу и всячески пытается поддержать мужа, пишет сайт Dni.ru.

Ранее сообщалось, что долгое время принц Уильям в тайне работал в службе доверия. Он, наряду с простыми сотрудниками, помогал тем, кто попал в беду и обращался за советом, пишет сайт argumenti.ru.