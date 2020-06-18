«Валя испытывает большие затруднения с речью»: подруга семьи Гафта высказалась о его состоянии

Подруга семьи актера Валентина Гафта, Ольга, на условиях анонимности рассказала о состоянии звезды. Как известно, артисту сейчас 84 года. В последнее время он не появляется на публике. Актер страдает болезнью Паркинсона.

Как отмечала ранее его супруга, актриса Ольга Остроумова, сейчас состояние Гафта стабильное. При этом лучше себя актер чувствует зимой, чем летом. От помощи женщина наотрез отказалась, сказав, что у них все есть.

Более подробную информацию о Гафте дала подруга семьи.

«Понятно, что болезнь никуда не ушла, но состояние действительно стабилизировалось. Валя правда испытывал большие затруднения с речью… А что вы хотите при этом заболевании? Ему было тяжело». Подруга семьи Гафта

Сам Гафт на сцене, конечно, уже не появляется. Но он хочет, чтобы Остроумова не забывала о театре. Всячески поддерживает любимую женщину.

Отметим, что в сентябре Гафту будет уже 85 лет. Все его друзья верят, что он появится на сцене. Как говорят его коллеги, он даже может ничего не говорить. Все за него скажут зрители и поклонники его таланта, сообщает «Собеседник».