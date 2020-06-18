Актриса Кара Делевинь провела ночь с Илоном Маском и Эмбер Херд

Журналисты издания Daily Mail выяснили новые подробности скандальных отношений между Джонни Депом и Эмбер Херд. Как выяснилось, у актрисы была любовная связь с бизнесменом Илоном Маском, а также с моделью Карой Делевинь. По крайней мере, об этом заявил сам Депп.

По его словам, все знаменитости были замечены в апартаментах Деппа его соседом, при этом самого актера на месте не было. Звезды провели вместе ночь, а после разъехались. Свидетелем выступил некий Джош Дрю, который раньше был женат на близкой подруге Эмбер Херд. Как объяснил мужчина, о тайной связи трех знаменитостей ему также рассказала жена.

Напомним, Эмбер Херд встречалась с Илоном Маском, но бизнесмен клялся, что их отношения начались уже после того, как актриса порвала с Деппом. Его слова поставили под сомнения после того, как в Сеть слили фотографии любовников, которые проводили время в квартире Джонни, когда того не было рядом. Но до сегодняшнего дня никто и не подозревал, что в любовном треугольнике окажется четвертый угол — актриса Кара Делевинь.