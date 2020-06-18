«У нас так много общего»: Киркоров написал неоднозначное поздравление в адрес Галкина

18 июня Максим Галкин отмечает свое 44-летие. Артиста поспешила поздравить Кристина Орбакайте, удивив авторскими стихами в его адрес. В них она не забыла упомянуть свою мать Аллу Пугачеву. Певица уверена, что юморист должен быть благодарен судьбе за встречу с Примадонной.

Не забыли о любимом артисте и его фанаты, которые в честь Максима смонтировали трогательный ролик о его жизни с Аллой. На коротком видео можно увидеть практически всю семейную жизнь Галкина с Аллой Борисовной.

Одним из первых отметился с поздравлением в адрес юмориста и бывший муж Пугачевой Филипп Киркоров, написав весьма лестные слова о нем в своем аккаунте Instagram.

«Сегодня родился Гений! Друг мой, с днем рождения! Максим, ты всегда с новыми и яркими идеями, ты пишешь историю в своем стиле, ты артист бездонной харизмы и просто инъекция позитива! Пусть все твои самые смелые начинания всегда реализовываются и покоряют Олимп! Я рад, что у меня есть человек, с которым у нас так много общего… было, есть и еще будет!» — написал музыкант.

Некоторые поклонники сразу же решили, что артист говорит про их «общую» супругу. «На Пугачеву намекаете?», «Ахаха, было ваше, стало наше», «Филипп никак не может забыть Аллу», — написали фолловеры.