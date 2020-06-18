Юрий Титов из четвертой «Фабрики звезд» похвастался мускулистым телом

Музыкант Юрий Титов, который стал известен благодаря четвертой «Фабрике звезд», в Instagram опубликовал свежий снимок. На фотографии музыкант сидит за барабанной установкой. При этом он похвастался своим мускулистым телом. Надо сказать, что певец с годами сильно изменился. Он возмужал и окреп. Поклонники с трудом сегодня узнают в нем того юного Юру Титова, который на всю страну распевал свой главный хит «Понарошку».

«Я в этот прекрасный, солнечный, жаркий день на работе. А вы?» — задал вопрос музыкант своим подписчикам.

Отметим, что в свое время Юрий Титов был очень любвеобилен. На четвертой «Фабрике звезд» он открыто выражал симпатию к Ирине Дубцовой, которая в итоге одержала победу. Правда, Титову она взаимностью тогда не ответила.

После Титов закрутил роман с Евгенией Волконской, еще одной из участниц. Интересно, что родители девушки были настолько против ее отношений с Титовым, что даже забрали с проекта.

Если говорить о сегодняшнем дне, то Титов не женат. В его соцсетях мелькают девушки, но насколько он с ними в серьезных отношениях — неизвестно.