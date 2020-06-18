«Моя жена очень сексуальная. Влечет меня к ней»: Плющенко высказался о Рудковской

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, в чем секрет его прекрасных отношений с супругой Яной Рудковской. Он заметил, что она всегда честна с ним.

«Я считал и считаю, что моя жена очень сексуальная. Меня влечет к ней и меня все устраивает. Потом, она прекрасная мама. Она прекрасная добрая мама, очень заботливая к своим детям». Евгений Плющенко

По словам Плющенко, у Рудковской три сына, но каждому она уделяет внимание и старается выделить свободное время, которого у нее немного. Как заметил фигурист, для него важно, что для супруги дети всегда на первом месте.

Как сказал фигурист, когда он активно тренировался, супруга четко знала, когда к нему можно подходить, а когда его лучше не трогать. По его словам, сейчас она много энергии тратит на тренировки с детьми. Жена после занятий не лезет к нему с расспросами. Она дает ему время расслабиться и побыть одному, рассказал Плющенко в интервью Тине Канделаки на радио «Комсомольская правда».

Напомним, что Плющенко и Рудковская стали встречаться после «Евровидения» 2008 года, где победу одержал музыкант Дима Билан. Продюсером у него выступала как раз Рудковская. Через несколько лет они сыграли свадьбу. У пары есть сын Саша, который профессионально занимается фигурным катанием.