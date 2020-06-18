«Богомолов не простит»: двое сексуальных парней намылили Собчак пятую точку

Под такой интригующей фотографией в Instagram светская львица порассуждала о линчевании за шутку.

?Ксения Собчак в эфире Youtube-шоу Comment Out отмочила несколько неловких шуток, за которые расплачивается до сих пор. Справедливости ради отметим, что некоторые из них были обусловлены условиями самой программы, где гостям предлагается выполнить неудобные задания либо получить наказание.

В итоге светская львица была вынуждена публично обозвать Яну Рудковскую женщиной легкого поведения, позвонив ей по телефону в эфире. Буквально она сказала следующее: «Если проституцию легализуют, ты будешь работать как самозанятая или по ИП?» Продюсер, услышав это, бросила трубку.

Кроме того, Ксения Анатольевна обидела Тину Канделаки, проехавшись по ее 70 килограммам, не забыв обозначить, что ее собственный вес — всего лишь 59 кило. И тут, к слову, светскую львицу никто за язык не тянул. За это грузинская звезда обрушилась на Собчак обличительным постом, не забыв красочно описать ее недостатки в виде плохой кожи и прочего.

Возможно, именно из-за этого инцидента, а может, и Рудковская высказала Ксении свое недовольство тоже, жена Богомолова решила порассуждать в личном блоге о неудачных шутках.

«Можно ли убивать за шутку? Вроде бы после Шарли Эбдо был консенсус по этому важному вопросу. Но сейчас на дворе суровый 2020-й, Джоан Роулинг линчуют за то, что она сказала, увидев словосочетание «человек, который менструирует»: «В наше время такой человек назывался женщиной». И я уже не уверена. Посмотрите классный выпуск Comment Out. Ханжам смотреть обязательно, там много чего, за что поосуждать молодежь и бабу Ксюшу», — написала она.

Свой пост она украсила кадром из шоу, где двое сексуальных красавцев, Джероми и Константин, в мини-шортиках наказывают ее за проигрыш, намыливая ей пятую точку.

Отметим, что Ксения при этом в брюках. В самом начале программы, услышав о грозящем наказании, она попросила не обнажать ее. «Богомолов меня не простит», — объяснила она.