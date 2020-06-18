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Сын звезды «Шерлока Холмса» Зинченко попал в сумасшедший дом, а дочь ее ненавидит

Актриса расплакалась в студии программы «Судьба человека».

Сын звезды «Шерлока Холмса» Зинченко попал в сумасшедший дом, а дочь ее ненавидит
Зинченко рассказала о своих детях/Кадр из программы "Судьба человека"

Актриса Екатерина Зинченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих детях. У звезды дочь и сын. Причем наследница ненавидит мать.

Екатерина Зинченко. Фото
Зинченко рассказала о детях/Кадр из программы «Судьба человека»

«Сложный вопрос, почему так случилось. Она меня ненавидит. Не понимаю почему. Говорит, что я ее недолюбила в детстве. А я ей говорю, что искала корочку хлеба, чтобы ее выкормить. Она меня не понимает».

Екатерина Зинченко

Огромные проблемы у актрисы и с сыном. Мужчина – наркоман.

«Сын в 2013 году попал в сумасшедший дом. Его поймали с наркотиками. Я думала, что сойду с ума. Сейчас у меня все есть, только нет счастья. Он постоянно срывается. То лечим его, потом опять срывается», — заметила она.

Кстати, сына звезда родила от женатого мужчины.

«Он, когда мы познакомились, был бизнесменом. Он меня подвез на машине, и мы понравились друг другу. Он меня пожалел, погладил. Сказал, что мне, наверное, тяжело одной. Я сказала, что мне действительно непросто. Я забеременела и решила оставить ребенка. Он до сих пор, к его чести, помогает и поддерживает», — сказала актриса.

Отметим, что Екатерина Зинченко прославилась по роли мисс Морстен в фильме «Сокровища Агры» из серии «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». В этой картине она снялась, когда еще была студенткой.

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