Сын звезды «Шерлока Холмса» Зинченко попал в сумасшедший дом, а дочь ее ненавидит

Актриса Екатерина Зинченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих детях. У звезды дочь и сын. Причем наследница ненавидит мать.

«Сложный вопрос, почему так случилось. Она меня ненавидит. Не понимаю почему. Говорит, что я ее недолюбила в детстве. А я ей говорю, что искала корочку хлеба, чтобы ее выкормить. Она меня не понимает».

Екатерина Зинченко

«Сын в 2013 году попал в сумасшедший дом. Его поймали с наркотиками. Я думала, что сойду с ума. Сейчас у меня все есть, только нет счастья. Он постоянно срывается. То лечим его, потом опять срывается», — заметила она.

Огромные проблемы у актрисы и с сыном. Мужчина – наркоман.

Кстати, сына звезда родила от женатого мужчины.

«Он, когда мы познакомились, был бизнесменом. Он меня подвез на машине, и мы понравились друг другу. Он меня пожалел, погладил. Сказал, что мне, наверное, тяжело одной. Я сказала, что мне действительно непросто. Я забеременела и решила оставить ребенка. Он до сих пор, к его чести, помогает и поддерживает», — сказала актриса.

Отметим, что Екатерина Зинченко прославилась по роли мисс Морстен в фильме «Сокровища Агры» из серии «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». В этой картине она снялась, когда еще была студенткой.