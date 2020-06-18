За «сельхоз» ответили: оскорбленный музыкант выиграл суд у Comedy Club

Обиженный артистами шоу Comedy Club музыкант отсудил у шоу деньги за моральный ущерб. Как сообщает интернет-канал Mash, певец Вячеслав Антонов, пишущий песни про родину и глубинку, стал объектом насмешек в очередном выпуске передачи. Юмористы назвали его клипы на YouTube «сельхозстайлом». Мужчине это не показалось смешным, он обратился в суд и потребовал миллион рублей за моральный ущерб и незаконное использование его роликов.

Такое нечасто бывает, но человек из провинции смог призвать московских звезд к ответу. Запрошенные деньги ему, правда, не присудили, остановившись на сумме в 40800 рублей.

Добавим, что Антонову 43 года. В своей жизни он работал помощником комбайнера, дальнобойщиком, охранником, водителем, сейчас пишет песни и снимает клипы для YouTube. В его композициях отражаются крестьянская кровь и устои простого русского мужика. Сам музыкант говорит, что его песни автобиографичные или основаны на реальных людских судьбах. Но, похоже, что творчество без столичного лоска на современном телевидении сразу попадает в разряд «сельхоза».