«Повода для беспокойства нет»: у Нурсултана Назарбаева диагностирован коронавирус

Первый президент Казахстана получает лечение на дому.

Вслед за многими мировыми знаменитостями и политиками коронавирус подхватил и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Twitter. Он поведал, что последний тест на инфекцию оказался положительным.

«Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», — сообщил чиновник.

В настоящее время 79-летний Назарбаев находится в самоизоляции.

Отметим, что за период пандемии коронавируса, которая была объявлена ВОЗ в середине марта, инфекцией переболели многие высокопоставленные лица. Среди них сын королевы Англии принц Чарльз, князь Монако принц Альбер II, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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