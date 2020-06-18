«Живи ярко и улыбайся каждый день»: Юдашкина тепло поздравила Галкина с 44-м днем рождения

Супруга модельера Валентина Юдашкина, который очень дружен с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой, Марина в Instagram тепло поздравила с днем рождения юмориста Максима Галкина. Ему 18 июня исполнилось 44 года.

«С днем рождения! Наш дорогой друг! Максим, живи ярко и улыбайся каждый день! От всей души. Счастья, интересной жизни, новых проектов! Будь счастлив!» Марина Юдашкина

Отметим, что Максим Галкин уже много лет счастлив в браке с Аллой Пугачевой. В 2013 году на свет появились их замечательные дети Лиза и Гарри Галкины. В этом году ребята должны пойти в первый класс. Им исполнится уже семь лет. Они, как известно, растут очень разносторонними личностями. Посещают секции и кружки, учат французский язык.

Добавим, что в последние годы каждое лето семейство отправлялось на отдых в Юрмалу в Латвию. Там семья Пугачевой и Галкина, как известно, снимает особняк. Правда, в этом году, судя по всему, звезды с детьми останутся дома. Всему виной пандемия коронавируса. Вряд ли юморист станет рисковать здоровьем жены, которой уже 71 год.