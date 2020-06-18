«У тебя есть Алла!»: Орбакайте обратилась к Галкину с проникновенными словами в день его рождения

Кристина Орбакайте начала свое утро 18 июня с поздравительных слов в адрес отчима Максима Галкина. В этот день мужу 71-летней Аллы Пугачевой исполнилось 44 года.

Видео с трогательными авторскими стихами певица обнародовала в личном блоге.