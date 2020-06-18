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«У тебя есть Алла!»: Орбакайте обратилась к Галкину с проникновенными словами в день его рождения

Артистка прочитала милые авторские стихи.

«У тебя есть Алла!»: Орбакайте обратилась к Галкину с проникновенными словами в день его рождения
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press.

Кристина Орбакайте начала свое утро 18 июня с поздравительных слов в адрес отчима Максима Галкина. В этот день мужу 71-летней Аллы Пугачевой исполнилось 44 года.

Видео с трогательными авторскими стихами певица обнародовала в личном блоге.

«Сын эрудиции и такта –

Юмор для этих и для тех,

Не упускает он ни факта

В субботний вечер –

«Лучше всех»!

Максим во всех вопросах – знайка:

Искусство, книги, антиквар

И политические байки

Вплетает в свой репертуар.

Я б тебе счастья пожелала

И исполнения всех мечт,

Так у тебя уже есть Алла…

И Лиза с Гариком замечательные!», — произнесла актриса в личном блоге.

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Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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