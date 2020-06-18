«У тебя есть Алла!»: Орбакайте обратилась к Галкину с проникновенными словами в день его рождения

Кристина Орбакайте начала свое утро 18 июня с поздравительных слов в адрес отчима Максима Галкина. В этот день мужу 71-летней Аллы Пугачевой исполнилось 44 года.
Видео с трогательными авторскими стихами певица обнародовала в личном блоге.
«Сын эрудиции и такта –
Юмор для этих и для тех,
Не упускает он ни факта
В субботний вечер –
«Лучше всех»!
Максим во всех вопросах – знайка:
Искусство, книги, антиквар
И политические байки
Вплетает в свой репертуар.
Я б тебе счастья пожелала
И исполнения всех мечт,
Так у тебя уже есть Алла…
И Лиза с Гариком замечательные!», — произнесла актриса в личном блоге.