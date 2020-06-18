«Следующая награда – «Оскар»: звезда «Экипажа» Александра Яковлева стала почетным жителем родного города

62-летняя Александра Яковлева, звезда советского кинематографа, исполнившая яркие роли в таких фильмах, как «Экипаж», «Чародеи», «Приказано взять живым» и многих других, накануне стала Почетным гражданином города Калининграда. Знаковую награду звезде вручили на родине, в торжественной обстановке. Об этом любимица миллионов рассказала на своей страничке в Instagram, позируя с символичной синей лентой на груди.

«Сегодня я стала почетным гражданином Калининграда. Я очень счастлива!» — призналась актриса.

Поклонники поспешили поздравить Яковлеву с этим знаменательным событием.

«Красавица невероятная! Самые сердечные поздравления!», «Заслуженная награда нашла своего героя! Следующая — «Оскар»!», «Поздравляю, по-другому и быть не могло!» — пишут люди.

Многие заметили, что Яковлева прекрасно выглядит. И сравнили даже с молоденькой девочкой. Напомним, актриса на протяжении нескольких лет борется с онкологией – у нее диагностирована 4-я степень рака груди. Звезда призналась об этом на одном из ток-шоу, чем вызвала шок у многих поклонников.

Знаменитость отмечала, что ей не нужна помощь, и на необходимое лечение она заработает сама. К слову, Яковлева не перестала играть на сцене, а также является депутатом Калининградской городской Думы.