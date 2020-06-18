«Пришла домой, а там любовница»: Зинченко развелась с мужем, который был на 20 лет старше нее

По словам актрисы, вместе они были всего два года.

Актриса Екатерина Зинченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой единственный неудачный брак. Она была замужем два года за профессором математики. У нее от него родилась дочь.

«Я влюбилась в парня на 20 лет старше меня. Мне никогда не нравились молодые ребята, мои ровесники. Всегда было интересно общаться со взрослыми ребятами. Ему было 42 года, а мне 22. Моя подруга познакомилась с его другом. Так они нас и свели».

Екатерина Зинченко

«Пришлось выйти замуж. Я спросила его, когда забеременела: «Что мне делать?» Он сказал, что не простит, если я сделаю аборт. И женился на мне», — заметила она.

Как сказала звезда, в итоге она забеременела и у них родился ребенок.

Брак продержался всего два года.

«Вскоре я забрала ребенка и ушла. Снимала квартиру, потом комнату. Мыкалась с дитем. Почему ушла? Володя мне изменял. Однажды я пришла домой со съемок, а там любовница. Он — человек, который любит разгульную жизнь. Мы в итоге развелись», — сказала Екатерина Зинченко.

Отметим, что Екатерина Зинченко прославилась по роли мисс Морстен в фильме «Сокровища Агры» из серии «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». В этой картине она снялась, когда еще была студенткой.