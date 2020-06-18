Плющенко назвал сумму, которую каждый год теряет от занятий с детьми фигурным катанием

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что фигурное катание и тренировки спортсменов не приносят ему никакой прибыли. Напротив, он несет серьезные затраты, но не бросает это дело лишь потому, что может себе позволить.

«Мне этот бизнес, как многие скажут, он не приносит никаких доходов. Он у меня в убыток и на 12 миллионов рублей в год. Но я понимаю, для чего я это делаю. Во-первых, я могу себе это позволить, и, во-вторых, я хочу воспитать спортсменов». Евгений Плющенко

Фигурист вспомнил, что после окончания карьеры думал, где себя реализовать. Однажды за помощью к двукратному олимпийскому чемпиону обратился друг, у которого был каток небольшого размера. Он попросил позаниматься с детьми, которые ходят на начальную подготовку.

По словам Плющенко, его захватила эта работа. На катке он проводил по 12 часов в день. В то же время спортсмен и супруг продюсера Яны Рудковской быстро понял, что прогресса никакого не будет, потому что они занимаются с детьми на маленькой площадке. Вскоре он арендовал уже свой лед, вложив немалые средства из своего бюджета. Вскоре появилась школа Евгения Плющенко, в которой сегодня много талантливых ребят, рассказал сам тренер Тине Канделаки на радио «Комсомольская правда».

Напомним, что недавно Евгений Плющенко стал одним из тренеров сборной. Когда об этом узнала Этери Тутберидзе, от которой к фигуристу перешла талантливая ученица Александра Трусова, она отметила, что в сборной и без Плющенко хватает наставников.