«Им деньги вообще не нужны»: Плющенко объяснил, почему в его группу перешла Трусова

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что причиной перехода в его группу пятнадцатилетней Александры Трусовой от Этери Тутберидзе стали вовсе не деньги, как сегодня многие себе представляют.

«Многие говорят, что я ее переманил именно финансово, но семья более-менее состоятельная. Им эти деньги, как многие думают, вообще не нужны. Они в порядке себя чувствуют». Евгений Плющенко

Как сказал Плющенко, два года назад ему уже звонил отец Трусовой. Он захотел пообщаться. В тот момент Плющенко не мог взять к себе фигуристку такого калибра. Он тренировал детей на маленькой площадке. Сейчас же у него появился большой каток и профессиональное сотрудничество стало возможным.

По словам супруга продюсера Яны Рудковской, когда они начали общение, то разговор не шел об участии Трусовой в шоу и ледовых спектаклях Плющенко. Главная цель, которую он ставит перед фигуристкой, выиграть чемпионаты мира и Европы, а также стать лучшей на Олимпиаде в 2022 году, куда спортсменка должна пробиться. Об этом фигурист рассказал Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда».

Напомним, Александра Трусова, которая стала только третьей на последнем чемпионате Европы, несколько месяцев назад неожиданно покинула группу Этери Тутберидзе и перешла к Евгению Плющенко. Эксперты склонны считать, что причиной перехода стали деньги. Кроме того, в последнее время Тутберидзе не могла много времени уделять Трусовой на тренировках, потому что у нее подросли другие талантливые ученицы.