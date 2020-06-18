«Очень личные путевые заметки»: Юлия Михалкова вслед за дебютом в детском КВН выпускает книгу

Как отметила артистка, женщинам порой не надо падать в «коварные объятия» мужчин, а делать выводы.

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram заявила, что в течение ближайших двух месяцев на прилавках появится ее первая книга под названием «Не говори мужчинам нет!»

По словам Михалковой, ее часто спрашивают о сакральном смысле названия. Как она отметила, жизнь любой женщины – это длинное путешествие «в пленительном мире мужчин». По ее словам, все женщины за свою жизнь проносятся «через густой лес мальчиков, парней, мужчин и дедушек».

Михалкова считает, что общаясь с мужчинами, женщины расширяют кругозор и становятся личностями. Она подчеркнула, что надо с благодарностью принимать такой опыт общения, в котором есть место, как сладким, так и горьким моментам.

«Не падать в порой коварные объятия, а делать выводы. И в итоге становиться лучше, сильнее, умнее. Книга – это мои, очень личные «путевые заметки»: остроумные наблюдения и полезные выводы». Юлия Михалкова

Отметим, что после ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова долго без работы не оставалась. Не так давно она дебютировала в роли ведущей в детском КВН. Причиной ухода из шоу в свое время она называла тот факт, что ей захотелось дальше развиваться.