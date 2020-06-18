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Звездный гость

Девушка Дени Байсарова провела вечер в одном из столичных ресторанов

Мария рада, что в столице наконец-то снимают ограничительные меры из-за пандемии.

Девушка Дени Байсарова провела вечер в одном из столичных ресторанов
Девушка Дени Байсарова вышла в свет/http://globallookpress.com/

Девушка внука Аллы Пугачевой Дени Байсарова, Мария, в Instagram похвасталась новой фотографией. На снимке она сидит в одном из московских ресторанов на свежем воздухе и пьет сок. Судя по всему, у девушки прекрасное настроение. Она улыбается и радуется жизни.

«Посткарантинные напитки», — подписала она снимок.

Отметим, что Мария и Дени Байсаров знакомы уже много лет. Известно, что она учится во МГИМО. Мария очень нравится маме Дени Байсарова актрисе и певице Кристине Орбакайте, а также Алле Пугачевой. Ранее на ее страничке появлялся даже совместный снимок с Примадонной.

Если говорить об увлечениях девушки, то она без ума от конного спорта и большого тенниса. Кроме того, Маша — большая любительница путешествий. Обожает цветы.

Напомним, что Дени Байсаров – младший сын Кристины Орбакайте. Отцом молодого человека является известный бизнесмен чеченского происхождения Руслан Байсаров. С Орбакайте они расстались в начале двухтысячных годов после нескольких лет совместной жизни. Официально женаты они не были.

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