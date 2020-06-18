«Как на фуршете»: Юрий Соломин предложил отменить в театрах сидячие места

Как отметил актер, которому исполнилось 85 лет, вот тогда будет настоящий праздник.

Актер Юрий Соломин, которому 18 июня исполнилось 85 лет, заявил, что он пока не знает, как будут рассаживать зрителей в театрах после окончания пандемии. Актер не исключил, что, возможно, будет действовать принцип шахматной рассадки через одного.

«Но это мы решим. А, может быть, стоя, зачем сидеть? Как на фуршете. Вот тогда будет настоящий праздник». Юрий Соломин

По словам актера, день рождения он будет отмечать в обществе внучки и с правнуками. У нее их уже двое. Настроение у актера хорошее. Как заметил Соломин, он вообще-то не любитель каких-то пышных торжеств. Кроме того, он прекрасно осознает, что находится в группе риска, поэтому не собирается рисковать здоровьем понапрасну.

В то же время он регулярно появляется в своем детище — Малом театре. Правда, как он сказал, сейчас там очень мало народу. Все актеры ушли в отпуск до 1 августа. По его словам, в сентябре все актеры рассчитывают уже выйти на сцену, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Юрий Соломин – народный артист России. Не так давно он получил звезду Героя труда РФ. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед отечеством». Более тридцати лет руководит Малым театром.