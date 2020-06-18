«Я старалась не сутулиться»: Асмус, примерив погоны, рассказала о новом телепроекте

Кристина Асмус засветилась в новом телепроекте – звезда снялась в сериале «Герой по вызову», который на днях стартовал на ТНТ.

Актриса попробовала себя в роли харизматичного следователя Лизы Леоновой. О своей роли жена Гарика Харламова рассказала в личном блоге. Как оказалось, этот опыт стал для артистки уникальным, в подобных проектах ей еще ни разу не доводилось участвовать.

«Бандитских сериалов я не смотрела, консультаций не было, как правильно открывать корочку, не знала. Я просто делала суровое следовательское лицо и старалась не сутулиться», — поведала она в Instagram.

Кристина призналась, что роль следователя стала для нее знаковой и одной из самых любимых.