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«Я старалась не сутулиться»: Асмус, примерив погоны, рассказала о новом телепроекте

Необычный образ актрисы произвел неизгладимое впечатление на публику.

«Я старалась не сутулиться»: Асмус, примерив погоны, рассказала о новом телепроекте
Кристина Асмус. Фото Global look press

Кристина Асмус засветилась в новом телепроекте – звезда снялась в сериале «Герой по вызову», который на днях стартовал на ТНТ.

Актриса попробовала себя в роли харизматичного следователя Лизы Леоновой. О своей роли жена Гарика Харламова рассказала в личном блоге. Как оказалось, этот опыт стал для артистки уникальным, в подобных проектах ей еще ни разу не доводилось участвовать.

«Бандитских сериалов я не смотрела, консультаций не было, как правильно открывать корочку, не знала. Я просто делала суровое следовательское лицо и старалась не сутулиться», — поведала она в Instagram.

Кристина призналась, что роль следователя стала для нее знаковой и одной из самых любимых.

«Какая же у вас очаровательная улыбка!», «Роль у вас получилась и сериал не грузит, но интригует, легко и интересно», «Суровое лицо как-то милым получилось», — прокомментировали пост звезды фолловеры.

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