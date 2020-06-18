«Наслаждаюсь материнством»: Ольга Рапунцель высказалась о сроках возвращения на «Дом-2»

Звезда проекта не так давно во второй раз стала мамой.

Одна из главных звезд шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель, которая не так давно во второй раз стала мамой, родив дочку от супруга Дмитрия Дмитренко, ответила на вопрос, когда она собирается вернуться на телестройку.

«Сейчас, естественно, я в заботах и хлопотах, поэтому даже не думаю о шоу. Наслаждаюсь материнством. А Дима мне помогает! На проект вернуться успеем». Ольга Рапунцель

Как отметила Ольга Рапунцель, сейчас для нее самое главное прийти в себя. У девушки уже начало появляться молоко. Она будет кормить дочку, чтобы у ребенка был сильный иммунитет против болезней. Первые полгода, как сказала Рапунцель, она точно будет кормить малышку сама.

По словам Ольги Рапунцель, шоу стало для нее словно второй дом. Она обязательно вернется туда, но пока она просто хочет насладиться радостью материнства, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Ольга Рапунцель приехала покорять «Дом-2» из Владивостока. Она из самой простой семьи. К примеру, ее мать работала в обычном продуктовом магазине. За короткий отрезок времени Рапунцель стала одной из главных звезд телестройки.