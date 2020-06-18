«Женщина с опухшим лицом»: Канделаки резко прошлась по внешности Ксении Собчак

Тина Канделаки и Ксения Собчак вновь сцепились в Сети. Бывшие приятельницы в последнее время все чаще демонстрируют откровенную вражду, не стесняясь в выражениях. И вновь первой напала на свою бывшую коллегу по шоу «Две звезды» светская львица.

Напомним, недавно Ксения Анатольевна нелестно высказывалась на передаче «Вечерний Ургант» о внешности Канделаки, заявляя, что не считает ее привлекательной. Теперь острые слова в адрес грузинской звезды Собчак адресовала на YouTube-шоу Comment Out. И вновь жена Константина Богомолова решила пройтись по виду Канделаки.

«Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?» — задалась вопросом бывшая ведущая «Дома-2», изучая на шоу фотографию генерального продюсера «Матч ТВ». Ее она, к слову, тоже обозвала «некрасивой».

Тина Гивиевна молчать не стала и тоже усомнилась в привлекательности своей оппонентки.

«А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?» — удивилась она в личном блоге.

Телезвезда резонно заметила, что вес не имеет никакого значения, когда речь идет о здоровом образе жизни и о том, как человек при этом выглядит.