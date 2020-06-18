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Звездный гость

«Алина Таиланд, Алиса Таиланд»: у Давы в телефонных контактах оказались модели и стриптизерша

Блогер заявил, что не знает, откуда у него в базе столько девушек.

«Алина Таиланд, Алиса Таиланд»: у Давы в телефонных контактах оказались модели и стриптизерша
У Манукяна в базе данных оказались модели и стриптизерши/https://www.instagram.com/dava_mb/

Возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян угодил в неприятную ситуацию во время развлекательного шоу в YouTube-проекте «Контакты». Во время выпуска от него потребовалось показать свои телефонные контакты. Оказалось, что у него в базе есть сразу несколько моделей и даже одна стриптизерша.

«Алина Таиланд, Алиса Таиланд», — стал перечислять ведущий и заставил Даву краснеть.

В ответ блогер сказал, что он не может припомнить, как все эти девушки оказались в его базе данных. При этом он отметил, что это наверняка какие-то его давние знакомые. Кроме того, он напомнил всем, что по роду деятельности у него в списке естественно могут оказаться модели.

«Исключительно подчеркиваю, родная моя, для съемок. Можно потом пройтись по всем контактам».

Дава

Напомним, что Ольга Бузова после нескольких лет «простоя» наконец-то обрела счастье рядом с блогером Давидом Манукяном. Дело постепенно движется к свадьбе. Ранее телеведущая отмечала, что она мечтает об общих детях от Манукяна, которого считает мужчиной своей мечты.

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