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Звездный гость

Звезда «Великолепного века» Беррак Тюзюнатач рассталась с мужчиной, которого увела из семьи

Ее роман с Берком Суябатмазом начался со скандала.

Звезда «Великолепного века» Беррак Тюзюнатач рассталась с мужчиной, которого увела из семьи
Беррак Тюзюнатач. Кадр из фильма "Великолепный век".

Турецкая актриса, ставшая известной российской публике после выхода сериала «Великолепный век» и роли Михринисы Султан, супруги шехзаде Мустафы, Беррак Тюзюнатач рассталась со своим бойфрендом.

В светском мире это событие имело эффект разорвавшейся бомбы, ведь бизнесмен бросил ради киноактрисы свою жену – известную телеведущую Бурджу Эмерсой. И произошло это всего восемь месяцев назад. Сразу после расставания с супругой турецкий миллионер стал выкладывать в социальные сети снимки со своей новой возлюбленной, да и любимица публики не отставала от него. Казалось, что их роман был скреплен теплыми чувствами.

Беррак Тюзюнатач и Берк Суябатмаз. Фото
Беррак Тюзюнатач и Берк Суябатмаз. Фото https://www.instagram.com/berrocks/

Однако после карантина из-за пандемии влюбленные неожиданно для многих расстались без объяснения причин, пишет турецкое издание Sabah. И Беррак, и Берк практически одновременно удалили совместные фотографии из своих аккаунтов в Сети.

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