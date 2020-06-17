Общий режим или поселение: какие условия ждут Михаила Ефремова в местах не столь отдаленных

Начало лета для семьи Захаровых из Рязани обернулось большой трагедией. В автофургон, которым управлял их глава и кормилец, 57-летний Сергей Захаров, влетел пьяный артист Михаил Ефремов. Трагедия случилась в центре Москвы 8 июня. Спасти получившего тяжелые травмы водителя автофургона не удалось – он скончался в реанимации. Ефремова заключили под домашний арест на два месяца, идет следствие.

Часть 4 статьи 264 УК РФ, в рамках которой расследуется дело Ефремова, предполагает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет. И где именно будет отбывать наказание звезда — в колонии общего режима или же в колонии-поселении, решит суд. Портал Teleprogramma.pro узнал у вице-президента российского подразделения международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, чем отличаются условия в этих двух не столь отдаленных местах.

«В колонии-поселении заключенные могут спокойно себя чувствовать», — рассказал Мельников. И объяснил, почему: «Люди ходят в своей одежде, что немаловажно наверняка для многих. Из колонии-поселения человек может ездить, например, на учебу и возвращаться обратно. Кроме того, принципиальная разница в том, что в поселении больше свиданий, звонков — связь с родными более тесная. Есть возможность ходить на работу, но там она не обязательна. А в колонии общего режима работа обязательна».

А вот в колонии общего режима все значительно серьезнее.

«Это отряд так называемого хозяйственного обслуживания. У них в СИЗО свой блок изолированный, и заключенные ходят в соответствующей тюремной одежде, со своими бейджиками. При этом их выводят на различные работы. Это либо уборка помещений, любо кухонные работы», — рассказал эксперт.

Правозащитник добавил, что одна колония-поселение другой — рознь. В одних регионах встречаются более современные места лишения свободы, а в других — не так все благостно.

Ранее звездный адвокат Тимур Маршани прокомментировал порталу, что на мягкое наказание Ефремову надеяться не стоит.