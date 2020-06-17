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Директор «Уральских пельменей» назвал общую сумму, которую присвоил себе Сергей Нетиевский

Как отметил Евгений Орлов, он шаг за шагом доказывает факты хищений.

Директор «Уральских пельменей» назвал общую сумму, которую присвоил себе Сергей Нетиевский
Нетиевский должен "Уральским пельменям" крупную сумму/http://globallookpress.com/

Директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов заявил, что с 2009 по 2015 год бывший продюсер коллектива Сергей Нетиевский похитил у коллектива круглую сумму. Она, что вполне логично, исчисляется миллионами даже не рублей, а долларов.

«По внутренним старинным общекомандным договоренностям Сергей не разделил с партнерами за 2009-2015 годы около 250 миллионов рублей. Мы шаг за шагом доказываем по частям факты хищений и присвоений».

Евгений Орлов

Как отметил Орлов, на сегодняшний день у Нетиевского удалось отсудить лишь малую часть из этих денег. Речь идет о восьми миллионах рублей. При этом он сказал, что останавливаться на достигнутых результатах не намерен. Суды в самое ближайшее время продолжатся. Часть процессов, касающихся интеллектуальной собственности коллектива, сейчас в самом разгаре.

Как сказал Орлов, Нетиевский, к сожалению, не торопится гасить судебные издержки. По его словам, юморист уклоняется под разными предлогами от выплат. При этом Орлов намерен через суды добиться выплат трех миллионов рублей в качестве издержек, сообщает «СтарХит».

Напомним, что на днях арбитражный суд столицы принял решение не в пользу Сергея Нетиевского. Его компании «Фест Хенд Медиа» запрещено теперь официально использовать товарный знак «Уральские пельмени». При этом сам юморист ранее не раз говорил, что он ничего не крал у своих коллег. Коллектив же он покинул, потому что перестал в нем расти и развиваться.

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