Директор «Уральских пельменей» назвал общую сумму, которую присвоил себе Сергей Нетиевский

Директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов заявил, что с 2009 по 2015 год бывший продюсер коллектива Сергей Нетиевский похитил у коллектива круглую сумму. Она, что вполне логично, исчисляется миллионами даже не рублей, а долларов.

«По внутренним старинным общекомандным договоренностям Сергей не разделил с партнерами за 2009-2015 годы около 250 миллионов рублей. Мы шаг за шагом доказываем по частям факты хищений и присвоений». Евгений Орлов

Как отметил Орлов, на сегодняшний день у Нетиевского удалось отсудить лишь малую часть из этих денег. Речь идет о восьми миллионах рублей. При этом он сказал, что останавливаться на достигнутых результатах не намерен. Суды в самое ближайшее время продолжатся. Часть процессов, касающихся интеллектуальной собственности коллектива, сейчас в самом разгаре.

Как сказал Орлов, Нетиевский, к сожалению, не торопится гасить судебные издержки. По его словам, юморист уклоняется под разными предлогами от выплат. При этом Орлов намерен через суды добиться выплат трех миллионов рублей в качестве издержек, сообщает «СтарХит».

Напомним, что на днях арбитражный суд столицы принял решение не в пользу Сергея Нетиевского. Его компании «Фест Хенд Медиа» запрещено теперь официально использовать товарный знак «Уральские пельмени». При этом сам юморист ранее не раз говорил, что он ничего не крал у своих коллег. Коллектив же он покинул, потому что перестал в нем расти и развиваться.