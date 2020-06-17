«Нас с Сережей вечно мотыляют»: Наташа Королева оправдала мужа за слова о безденежье артистов

Певица Наташа Королева заявила, что ее мужа культуриста и бодибилдера Сергея Глушко, которого все знают, как Тарзана, несправедливо обижают журналисты.

«Снова мой муж попал под раздачу. Нас с Сережей вечно мотыляют — если не за одно, так за другое. Но мы к этому привыкли. Жаль только, что наш так называемый профсоюз артистический в этой ситуации оказался не солидарным». Наташа Королева

Как отметила певица, ее супруг интервью в котором жаловался на жизнь не давал. По ее словам, Тарзан просто сказал, что все артисты сидят дома на самоизоляции. Как утверждает Наташа Королева, журналистка, которая звонила ее супругу, приплела пенсионеров и врачей для большего эффекта. Сама исполнительница этого не понимает. Она думает, что не стоило разжигать ненависть в такой непростой момент.

Королева подчеркнула, что артистам сейчас действительно непросто. Но прежде всего тем, кто работает в небольших театрах, где отменили выступления. Люди, как она сказала, потеряли свой единственный заработок. У самой исполнительницы коллектив простаивает уже больше двух месяцев. Она не знает сможет ли им в будущем платить деньги. Пока она исправно выдает им зарплату, сообщает портал «7 дней».

Ранее в интервью Тарзан заявил, что артисты находятся в тяжелом положении. При этом он отметил, что пенсионеры хотя бы получают пособия от государства. Артисты же лишены вообще всех заработков в период пандемии.