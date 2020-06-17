«Пусть как Дмитрий Маликов ходит»: Иван Жидков отказался стричь двухлетнего сына Степу

Как отметил актер, в парикмахерской он чувствовал себя садистом.

Актер Иван Жидков в Instagram рассказал, что больше не собирается стричь своего сына Степу. Напомним, что ребенок появился на свет в 2017 году от модели Лилии Соловьевой. Сейчас ему два годика.

«Больше Степу стричь не буду. Это ужас какой-то. Чувствовал себя садистом. Пусть как Дмитрий Маликов ходит».

Иван Жидков

В комментариях пользователи отметили, что дети действительно очень не любят постригаться. Зато сейчас у мальчика просто прекрасная новомодная прическа. «Зато какой у вас сейчас сынок Степан красивый и хороший», «Все равно придется водить его в парикмахерскую», — заметили пользователи.

Отметим, что у Ивана Жидкова есть еще дочь Маша от актрисы Татьяны Арнтгольц. Девочке сейчас десять лет. Жидков часто берет ее к себе и проводит время с ребенком.

больше по теме Иван Жидков вышел на прогулку с десятилетней дочкой от Татьяны Арнтгольц Как отметил актер, для него огромное счастье прогуляться с наследницей по паркам.

Не так давно Жидков оказался в эпицентре скандала. Лилия Соловьева обвинила его в том, что он не платит алименты на Степана. Она посчитала, что актер прикрывается пандемией, чтобы не содержать сына. Сам актер позже говорил, что все долги перед бывшей женой погасил. В то же время он выражал недовольство, что Соловьева строит преграды и не дает ему видеться с ребенком.