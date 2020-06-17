«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Пусть как Дмитрий Маликов ходит»: Иван Жидков отказался стричь двухлетнего сына Степу

Как отметил актер, в парикмахерской он чувствовал себя садистом.

«Пусть как Дмитрий Маликов ходит»: Иван Жидков отказался стричь двухлетнего сына Степу
Жидков сказал, что больше не будет водить сына в парикмахерскую/http://globallookpress.com/

Актер Иван Жидков в Instagram рассказал, что больше не собирается стричь своего сына Степу. Напомним, что ребенок появился на свет в 2017 году от модели Лилии Соловьевой. Сейчас ему два годика.

«Больше Степу стричь не буду. Это ужас какой-то. Чувствовал себя садистом. Пусть как Дмитрий Маликов ходит».

Иван Жидков

В комментариях пользователи отметили, что дети действительно очень не любят постригаться. Зато сейчас у мальчика просто прекрасная новомодная прическа. «Зато какой у вас сейчас сынок Степан красивый и хороший», «Все равно придется водить его в парикмахерскую», — заметили пользователи.

Отметим, что у Ивана Жидкова есть еще дочь Маша от актрисы Татьяны Арнтгольц. Девочке сейчас десять лет. Жидков часто берет ее к себе и проводит время с ребенком.

Не так давно Жидков оказался в эпицентре скандала. Лилия Соловьева обвинила его в том, что он не платит алименты на Степана. Она посчитала, что актер прикрывается пандемией, чтобы не содержать сына. Сам актер позже говорил, что все долги перед бывшей женой погасил. В то же время он выражал недовольство, что Соловьева строит преграды и не дает ему видеться с ребенком.

Тэги

дети звездИван ЖидковИван Жидков и Татьяна АрнтгольцЛилия СоловьеваМария ЖидковаСтепан Жидковуход за волосами
Loading...