«Нельзя возродить то, чего нет»: Май Абрикосов рассказал, как вернуть «Дому-2» былую славу

Бывший участник шоу «Дом-2» Май Абрикосов в Instagram рассказал, как сделать снова популярным проект, где он когда-то был одним из главных действующих лиц.

Как отметил Абрикосов, который уже давно живет в деревне и на публике практически не появляется, сейчас шоу занялись люди, у которых есть опыт. По его словам, продюсерам надо осознать простую мысль – проекта не существует уже давно.

«Нельзя возродить то, чего нет. Я рекомендую им начать заново отстраивать шоу, как бы с нуля. Жаль, упустили возможность сделать это в момент запуска последней съемочной площадки, был уникальный шанс переродиться». Май Абрикосов

Как сказал Абрикосов, проекту нужна не реанимация, а новая жизнь. К примеру, не стоит возвращать на шоу «старичков». Если участник однажды ушел, то уже никогда не должен появляться в кадре. Также он резко против, чтобы участники получали деньги, но при этом ничего не делали. Голосование, как он думает, надо сделать честным без всяких черных меток. Кроме того, не нужно оскорблять зрителей. Это убивает интерес к шоу.

Напомним, что шоу «Дом-2» выходит в эфир с 2004 года. В первые годы у проекта была огромная армия поклонников. С годами рейтинги стали уменьшаться, но все равно проект продолжает существовать. Сейчас ему пытаются предать второе дыхание и новую жизнь.