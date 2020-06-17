«Как вам моя новая ба?»: Гоген Солнцев представил свою очередную «спутницу жизни»

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram опубликовал снимок со своей новой «спутницей жизни». На фотографии он с известным телеведущим и актером Александром Гудковым. Причем тот изображен в смешном парике и женской одежде.

«Как вам моя новая ба?» — задал вопрос Гоген Солнцев своим подписчикам.

«Гоген, а куда ты свою ненаглядную Катеньку дел? На кого ты ее променял?» «А Гоген очень красивый молодой человек. Я думаю в обычной жизни он очень хороший. А то, что показывают про него, это он просто дурачится. На то он и артист», «А Катя в деревне картошку окучивает?» — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Гогену Солнцеву вместо пожилой жены стала готовить новая подруга Шоумен отметил, что Лидия Александровна усовершенствовала свои кулинарные навыки.

Напомним, что Гоген Солнцев постоянный герой ток-шоу на телевидении. Внимание публики он приковал, когда женился на пожилой даме Екатерине Терешкович, которая годится ему в матери. Порой в эфирах Солнцев и Терешкович выясняли отношения.

Актриса Мария Шукшина ранее даже рассказывала, что подписала петицию, чтобы подобные программы с фриками не выходили на центральных каналах в прайм-тайм, так как их могут увидеть дети.