«Кто-то сценарий красивый прописал»: Валерия о «покупке» Пригожиным особняка на Рублевке

Певица Валерия в Instagram прокомментировала информацию, что ее супруг продюсер Иосиф Пригожин собирается якобы купить особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов.

«Кто-то сценарий красивый прописал: сначала нас сделали побирающимися, стоящими с шапкой за подаянием, потом — вымогающими пособие, а теперь решили вбросить это. Ну ребят, это уж ни в какие ворота! Это вы называете журналистикой?» Валерия

Как отметила певица, она еще понимает, когда подобную информацию распространяют телеграм-каналы, к которым нет доверия. Но она не понимает, почему ложь порой исходит от профессиональных журналистов. Звезда считает, что налицо преследование либо политических, либо финансовых интересов. Исполнительница выразила надежду, что в стране еще не перевелись думающие люди.

больше по теме Пригожина заподозрили в покупке дома под Москвой за 55 миллионов долларов При этом, недавно продюсер жаловался на бедственной финансовое положение артистов.

Напомним, что ранее журналист Андрей Караулов рассказал, что продюсер Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за 55 миллионов долларов.

Отметим, что у Валерии и Пригожина нет дачи в России. Они не раз это подчеркивали. К примеру, пандемию они пережидают в квартире. В то же время у них имеется особняк в Швейцарии на берегу Женевского озера.