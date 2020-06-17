Иосиф Пригожин объяснил, почему на фотографии Григория Лепса не оказалось его с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему на фотографии музыканта Григория Лепса, которую он разместил несколько дней назад в Instagram, поздравляя всех с Днем России, оказались «обрезанными» он со своей супругой певицей Валерией.

«Я вообще не ругался с Лепсом. Валерия и Гриша – они кумовья. Они много лет назад крестили девочку Лизу. Это дочь Сергея Кожевникова, бывшего владельца «Русского радио». Никаких историй, связанных с разладом, у нас с Гришей Лепсом нет. Я сделал фотографию без нас. Ее разместил Лепс. А потом Валерия пришла со сцены, и мы сделали общую фотографию. Второй раз нас фотографировал директор Лепса. Это два разных фото. У нас нет с Гришей никаких разборок».

Иосиф Пригожин

Как отметил продюсер, ему в последнее время буквально не дают продохнуть журналисты. «Вы знаете, сейчас просто вздохнуть нельзя. Сразу что-то пишут. Сейчас вот все говорят, что я купил еще дом за 50 миллионов долларов. Ну кто выдумывает эти сказки? Ну так же нельзя», — добавил продюсер.

Напомним, что на размещенном звездами снимке также можно увидеть Леонида Агутина, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и музыканта Александра Маршала.