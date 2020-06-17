Дмитрий Певцов устроил тайные похороны своей мамы Ноэми Семеновны Роберт

Женщине, которая ушла из жизни еще 9 июня, был 91 год.

Актер Дмитрий Певцов в Instagram сообщил о смерти своей мамы Ноэми Семеновны Роберт. Ей был 91 год. Причем актер на протяжении недели ничего не говорил своим поклонникам. Женщина скончалась еще 9 июня. Судя по всему, в последнее время он находился в подавленном состоянии.

Отметим, что похороны матери Певцова были тайными. О них знали только самые близкие люди. В скорбный час актера поддержала его супруга актриса Ольга Дроздова и их общий сын Елисей.

В Instagram актер все же нашел в себе силы рассказать о родительнице. Как он отметил, его мать с самого детства была защитницей слабых. Она занималась много лет конным спортом, ездила на целину. Прекрасно знала сразу три языка – русский, грузинский и армянский.

Также Певцов отметил, что его мама очень поддержала их с Дроздовой, когда у них не получалось стать родителями. В итоге женщина дождалась от сына и его супруги сына, своего внука.

Напомним, что в 2012 году Дмитрий Певцов потерял старшего сына Даниила. Наследник звезды немного не дожил до своего тридцатилетия. Певцов не любит вспоминать ту грустную историю. Он лишь отмечал, что причиной смерти наследника стал несчастный случай, сообщает «Комсомольская правда».