«Наела 6 кг»: Самойлова в ярко-салатном купальнике показала изменения в фигуре

Оксана Самойлова похвасталась изменениями в фигуре и рассказала об особенностях своего организма. Оказалось, что в отличие от многих девушек, которые мечтают похудеть, но не могут, Оксана многие годы старается поправиться и недавно ей это все-таки удалось.

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По словам жены Джигана, ее вес был отличным после последних родов, которые, напомним, были четыре месяца назад. Тогда в ней был аж 61 кг. Однако продолжалась эта радость недолго и уже через полтора месяца вес девушки стал обычным, а именно 55 кг.

Счастье пришло вместе с карантином по возвращении из Майами (девушка рожала именно там), а потом и с самоизоляцией, когда ей пришлось сидеть дома.

«Я наела обратно 6 кг. Сейчас я вешу столько, сколько мечтала всю жизнь. Ужасно не хочу похудеть. Но что бы мне держать такой вес, нужно есть за троих и прирасти к дивану, чем я и занималась последнее время. Был даже моментик, когда я немного перестаралась и была 63 кг», — написала в личном блоге Оксана.

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